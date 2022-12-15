Подарунок фанатам: ФІФА віддасть Марокко право проведення клубного ЧС

У африканських вболівальників продовжуватиметься свято футболу. ФІФА планує віддати клубний чемпіонат світу Марокко. Турнір відбудеться у лютому в 2023 році, на півночі Африки.

У Марокко уже двічі проходили такі заходи, у 2013 та 2014. Під час першого проведення перемогу на ЧС здобула мюнхенська Баварія, наступного року тріумфатором став мадридський Реал.

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Наразі про майбутній клубний ЧС відомо мало. Та за попередньою інформацією, 16 грудня буде прийнятно остаточне рішення і ФІФА таки віддасть право проведення турніру у руки Марокко. Зазвичай клубний мундіаль проводиться у грудні, але через збіг у календарі з чемпіонатом світу-2022 у Катарі, змагання між клубами довелось перенести.

На ЧС за звання найсильнішого клубу світу битиметься 7 команд. Реал Мадрид (Іспанія, переможець європейської Ліги Чемпіонів), Фламенго (Бразилія, переможець Копа Лібертадорес), Сіетл Саундерс (США, переможець Ліги Чемпіонів КОНКАКАФ), Окленд Сіті (Нова Зеландія, переможець Ліги Чемпіонів Океанії), Відад (Марокко, переможець африканської ЛЧ), переможець азійської ЛЧ (відомий поки тільки один фіналіст – Урава з Японії) та представник країни-господарки турніру, вочевидь ще хтось з Марокко.

Реал Мадрид у фіналі Ліги Чемпіонів здолав Ліверпуль (1:0), чим і забезпечив собі місце на клубному чемпіонаті світу.