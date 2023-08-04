Тренер торкався грудей футболістки: ФІФА відреагувала на скаргу щодо сексуального домагання

ФІФА отримала скаргу щодо домагання тренера до футболістки збірної Замбії. Це сталося перед першим матчем африканок на чемпіонаті світу.

Головний тренер жіночої збірної Замбії Брюс Мвапе знову вляпався у скандал. Раніше футболістки вже повідомляли про домагання, які часто закінчувалися не просто спробами, а й сексуальними контактами між Мвапе та його підопічними. Після розголосу здавалося, що тренер має зупинитися, але ні. ФІФА розслідує нові звинувачення в сексуальних домаганнях.

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Систематичні домагання, які залишаються безкарними

Замбійки вперше в історії зіграли на жіночому чемпіонаті світу, де на груповій стадії перемогли Коста-Рику (3:1) та програли Японії та Іспанії (обидва матчі по 0:5). До старту змагань збірна готувалася на фоні звинувачень головного тренера в домаганнях, розслідування розпочалося ше минулого року. Асоціація футболу Замбії запустила його за участю ФІФА, але результату досі немає.

Під час самого ж турніру стався новий інцидент, який вилився у скандал на пресконференції перед матчем другого туру Іспанії проти Замбії. Організаторам довелося достроково переривати подію, адже журналісти наполегливо розпитували тренера про його поведінку, на яку жалілися його футболістки, повідомляє ESPN.

Справа в тому, що вже під час Мундіалю проти Мвапе з'явилися нові звинувачення. На тренуванні перед стартом ЧС тренер торкався грудей однієї з футболісток. Спортсменки вирішили дочекатися закінчення виступів Замбії на турнірі, щоб не відволікатися від головної спортивної події в їх житті. А вже після вильоту подали офіційне звернення до ФІФА, у якому поскаржилися на 63-річного Брюса Мвапе. Футбольна асоціація підтвердила це та запустила власне розслідування інциденту.

Ми можемо підтвердити, що отримали скаргу, яка стосується національної жіночої команди Замбії й вона наразі розслідується, — пояснили у керівній організації. — Ми не можемо надавати інших деталей, що стосуються розслідування, з очевидних міркувань конфіденційності,

– йдеться у заяві.

ФІФА повідомила, що серйозно ставиться до цієї заяви, тому пообіцяла гарантію повної анонімності щодо позивачів, заявила, що готова до найжорсткіших рішень та закликала усіх, хто стикається з подібним звертатися за допомогою:

"ФІФА надає підтримку і допомогу, аби гарантувати безпеку тих, хто повідомляє про проблеми із захистом, включно зі свідками, що надають свідчення в судових справах ФІФА. Якщо провину встановлено, ФІФА застосовує найсуворіші можливі санкції, включно з пожиттєвим виключенням людей з футболу. Наш послужний список це демонструє".

. Мвапе очолює замбійську збірну з 2018 року. Вихід на ЧС-2023 є найбільшим успіхом у жіночому футболі в історії країни.