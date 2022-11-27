ФІФА розпочала розслідування проти Сербії на ЧС-2022 через "анексію" Косово

ФІФА відкрила провадження проти футбольної асоціації Сербії. Причиню став банер, який був розвішаний в роздягальні команди під час матчу проти Бразилії на чемпіонаті світу 2022.

Сербія в першому матчі на ЧС-2022 грала проти Бразилії 24 листопада. Команда програла, пропустивши два голи в другому таймі від Рішарлісона.

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Після цього матчу в соцмережах поширили фотографії з роздягальні збірної Сербії. На фото видно банер, на якому зображено Сербію, куди включили й іншу країну – Косово. А на самому банері є напис "Нема предаje" – "Ми не здаємося".

Такий же банер був і на трибунах під час матчу проти Бразилії на ЧС-2022.

Банер на трибунах під час матчу Бразилія – Сербія / Фото EPA-EFE

Міністр культури, молоді та спорту Косова Хайрулла Чеку поскаржився на цей банер. І дисциплінарний комітет ФІФА відкрив справу проти Сербії.

Незалежність Косово

Косово – колишня частина Сербії. Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН

17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.

Косово стало членом УЄФА і ФІФА у 2016 році.