ФІФА розглядає варіант із наданням прямої путівки на ЧС-2022 збірній України

24 березня підопічні Олександра Петракова мами б зіграти у стиковому матчі плей-офф проти команди Шотландії. Проте через війну цей матч перенесли на червень.

Нова дата майбутнього поєдинку поки невідома. Переможець зустрінеться в фіналі стиків з Вельсом або Австрією, які так і зіграють 24 березня. Матч за вихід на чемпіонат світу-2022 теж відбудеться в червні.

До теми ФІФА перенесла матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією

Виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноел Муні розповів, що ФІФА розглядає варіант із наданням прямої путівки на чемпіонат світу-2022 збірній України.

Обговорювалося, чи можна зробити для України додаткове місце через ті жахливі часи, які вони переживають. Нам було б дуже зручно, щоб Україна отримала пряму путівку на чемпіонат світу, а інші три команди боролися б між собою за ще одне місце,

– сказав представник Уельсу.

"Але це означало б додаткову команду на чемпіонаті світу, оскільки залишилися три команди – ми самі, Шотландія та Австрія – і для нас дуже важливо пройти кваліфікацію на чемпіонат світу", – зазначив Ноел.

Також він заявив, що вписати додаткову команду дуже важко.

"Ми хочемо дати Україні якомога більше часу, щоб вони заявили, що готові грати в червні. Ніхто не говорить про перенесення на іншу дату після червня. Існує можливість, що Україна взагалі не зіграє, але ніхто не хоче цього. Ми намагатимемось забезпечити проведення матчів Ліги націй, але фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу матиме перевагу", – додав Ноел.