Збірна Португалії сенсаційно поступилася представнику африканського континенту команді Марокко (0:1) і залишила Катар. Мрія Кріштіану Роналду стати чемпіоном світу так і не здійснилася.
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Легендарний португалець зі сльозами на очах залишив стадіон "Ель-Тумама", не стримуючи своїх емоцій.
На честь одного з найкращих футболістів світу ФІФА випустила ролик із нарізкою моментів Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. А їх у кар'єрі португальця назбиралося п'ять.
"Дякуємо, Роналду", – підписали свій ролик організатори Мундіалю.
Відео ролику ФІФА на честь Роналду
Зазначимо, що не дивлячись на виліт від Марокко, Роналду підкорив ще один рекорд. Чвертьфінальний матч став 196-м для зіркового португальця і за цим показником він зрівнявся із світовим рекордсменом Бадер Аль-Мутава із Кувейту.
Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу
- На ЧС-2022 в Катарі Кріштіану Роналду став п'ятим футболістом (і другим європейцем), який зіграв на п'яти чемпіонатах світу.
- У першому матчі проти Гани Роналду відкрив рахунок ударом з пенальті і став першим в історії футболістом, який забивав на п'яти чемпіонатах світу.
- Матч проти Марокко став для CR7 22-м на чемпіонатах світу.
- Португалець вийшов на чисте п'яте місце за кількістю матчів на ЧС, поступаючись лише Лотару Маттеусу, Мирославу Клозе, Ліонелю Мессі та Паоло Мальдіні.