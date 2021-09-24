Ферстаппен і Леклер стартуватимуть останніми на гран-прі Росії: що сталося

Лідер заліку пілотів Формули-1 Макс Ферстаппен розпочне гран-прі Росії з останнього місця. Також з останнього ряду стартуватиме гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Ферстаппен і Леклер отримали штраф

Макс Ферстаппен 24 вересня отримав штраф за заміну двигуна на своєму боліді й розпочне гран-прі Росії з останнього ряду стартової решітки.

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У команді Red Bull вирішили замінити всі компоненти силової установки на боліді Ферстаппена. Максу встановили вже четвертий за рахунком мотор в сезоні.

Справа не тільки в результатах. Я і раніше говорив, що при ухваленні рішення ми будемо враховувати всі фактори – і в тому числі прогноз погоди на завтра. І ми порахували, що найкращим рішенням буде відбути штраф тут,

– сказав Ферстаппен.

Зауважимо, що в Сочі Ферстаппен повинен був втратити 3 позиції на старті. Макс отримав штраф за зіткнення з Льюїсом Хемілтоном на етапі в Монці.

Компанію Ферстаппену в останньому ряду складе Шарль Леклер з Ferrari. Гонщику "Скудерії" також замінили двигун на боліді.

Кваліфікація гран-прі Росії відбудеться у суботу, 25 вересня, і розпочнеться о 15:00. Гонка пройде 26 вересня – старт також о 15:00.