Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо 27 липня вдруге зустрінеться з турецьким Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу – на сайті 24 каналу.

Матч Фенербахче – Динамо розпочнеться о 20:00 в середу, 27 липня. Текстова онлайн-трансляція матч буде доступна на сайті Спорт 24 канал у цій новині.

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Для обох команд це буде вирішальна гра. Переможець пари вийде в наступний раунд кваліфікації, де зіграє з представником Австрії "Штурмом". Той, хто програє в цій дуелі, вилетить до кваліфікації Ліги Європи, де доведеться зіграти проти чеського "Словацко".

Перший матч між командами закінчився нульовою нічиєю. Ця гра відбулася в польсьму місті Лодзь і була "домашньою" для Динамо.

Динамо сім разів грало внічию 0:0 в першому домашньому матчі плей-офф. І лише одного разу вдалося пройти суперника. Це теж було у кваліфікації Ліги чемпіонів – у третьому раунді в сезоні 2000/2001. Тоді вдалося пройти сербську Црвену Звєзду – після 0:0 в Києві на виїзді матч закінчився внічию 1:1 і кияни пройшли далі завдяки правилу виїздного голу. Зараз це правило в єврокубках вже не діє.