У матчі Фенербахче – Динамо визначатиметься команда, яка продовжить виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, вилетить до кваліфікації Ліги Європи. Онлайн-трансляція цього важливого матчу буде доступна на сайті 24 каналу.

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На відміну від попереднього матчу Динамо – Фенербахче, цього разу кількість трансляторів буде значно більшою. Пряма трансляція матчу Фенербахче – Динамо буде доступна на Setanta Sport. Там трансляція матчу розпочнеться о 20:00, разом зі стартовим свистком на гру. Цю трансляцію можна буде переглянути:

на телеканалі Setanta Sports (варто перевірити наявність каналу у своїх кабельних операторів)

на OTT платформі setantasports.com (після реєстрації та безкоштовно).

Варто відзначити, що на інших OTT-платформах, де була доступна Setanta Sports для перегляду, трансляції цього матчу не буде.

Сайт 24 каналу проведе текстову трансляцію матчу Фенербахче – Динамо з публікацією всіх голів з цього матчу.

Також із затримкою в 15 хвилин матч транслюватиметься на телеканалі "2+2". Для тих, хто не встигне на пряму трансляцію матчу Фенербахче – Динамо, є можливість подивитися гру в записі через 20 хвилин після фінального свистка на телеканалі "Динамо ТБ". Варто відзначити, що матч може тривати як 90 хвилин (якщо вдасться визначити переможця в основний час), так і всі 120 хвилин, якщо після основного часу буде нічийний рахунок.