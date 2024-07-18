"Він завжди казав, що перейде в Реал": мати Мбаппе розповіла про контракт сина з ПСЖ

Мати Кіліана Мбаппе, Файза Ламарі, розповіла про продовження контракт з ПСЖ у 2022 році. Вона зазначила, що її син завжди хотів грати в Реалі.

На початку червня 2024 року Реал оголосив про підписання Кіліана Мбаппе. Гравець перейшов до "вершкових" на правах вільного агента після того, як у нього закінчився контракт з ПСЖ.

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Коментар матері Мбаппе щодо продовження контракту з ПСЖ у 2022 році

Файза Ламарі зазначила, що її син завжди хотів перейти в Реал і ніколи не приховував це від керівництва парижан.

Не варто шкодувати про це. Коли ти народився в Парижі та виріс у передмісті Парижа Бонді, грати на "Парк де Пренс" означає чимало. Кіліан ніколи не брехав. Він завжди казав президенту (Аль-Хелайфі – 24 канал), що перейде в Реал. Складно, коли таке відбувається, але Кіліан ніколи не поїхав би з Парижа, якби не інтерес з Мадрида. Це було нелегко, але я не шкодую про це, треба пам'ятати про хороше. Кіліану було дуже, дуже важко, тому що коли ти футболіст і заробляєш гроші, ти не маєш права показувати, що ти незадоволений чимось,

– розповіла мати Кіліана.

У сезоні-2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 48 матчів, у яких забив 44 м'ячі та 10 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше керівництво ПСЖ розізлилось та звинуватило Мбаппе у брехні, оскільки він обіцяв продовжити контракт з парижанами. Також від переходу футболіста в Реал, ПСЖ не отримав ні копійки.