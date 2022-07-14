Favbet передав військовим комп’ютерну техніку на 730 тисяч гривень

За 4 місяці активної фази війни росії проти України за сприяння компанії Favbet та Favbet Foundation на потреби Збройних Сил України передано комп’ютерну техніку загальною вартістю 730 тисяч гривень, – повідомили в компанії.

Зокрема, в різні підрозділи ЗСУ передали комплекти рацій Motorola SL1600, планшети, принтери, системні блоки та монітори.

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Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, на потреби Збройних Сил України вже перераховано напряму та через благодійні організації понад 5 мільйонів гривень, передано 5 тонн пального, надано допомогу для купівлі трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та 8 авто, два з яких броньовані. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тисяч гривень для реабілітації воїнів.

У місті Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.