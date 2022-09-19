Фанати Атлетіко скандували расистські вигуки на адресу зірки Реала: обурливе відео

У неділю, 18 вересня, межах 6-го туру іспанської Ла Ліги Реал мінімально переграв Атлетіко в мадридському дербі. Матч закінчився з рахунком 1:2.

Расистські вигуки фанатів Атлетіко

Перед початком матчу вболівальники господарів відзначилися ганебним вчинком. У мережі з'явилося відео, на якому фани Атлетіко скандують "Ти мавпа, Вінісіус – ти мавпа" на адресу півзахисника Реала Вінісіуса Жуніора.

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Відео моменту

Зазначимо, що нещодавно розгорівся скандал навколо Вінісіуса та його святкувань голів. Президент Іспанської асоціації спортивних агентів Педро Браво заявив, що бразилець має "поважати суперників і перестати вдавати мавпу", через що велика кількість футбольних персон з Бразилії підтримали свого земляка.

Атлетіко – Реал: головне про матч

Обидва голи Реал забив у першому таймі. На 18-й хвилині відзначився Родріго після передачі Чуамені, ще один гол провів Феде Вальверде на 36-й хвилині.

Господарі матчу зуміли забити лише один м'яч наприкінці гри — Ермосо, який вийшов на заміну, вразив ворота гостей після передачі Грізмана.

Реал впевнено лідирує у турнірній таблиці, вигравши у 6 стартових турах сезону.