Це суперечить усьому, – фанати Атлетіко влаштували інтернет-війну щодо трансферу Роналду

Зірковий форвард Кріштіану Роналду збирається покинути Манчестер Юнайтед. Подейкують, що футболіст планує перейти до принципового суперника Реала – Атлетіко.

Вболівальники виступають проти трансферу Роналду в Атлетіко

Португалець має наміри залишити МЮ, оскільки він хоче грати у Лізі чемпіонів. Зазначають, що топові клуби вже відмовилася від трансферу Роналду, бо той бажає отримувати 475 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

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The Times повідомляло, що Атлетіко розглядає можливість підписання Роналду, однак важливою перепоною для трансферу є фінансове питання.

Аби усунути цю проблему, Атлетіко готовий продати форварда Антуана Грізманна і вже пропонував гравця ПСЖ, але паризький клуб відмовився від угоди.

Проте вболівальники мадридського клубу не бажають бачити зіркового футболіста у складі Атлетіко. У соцмережах вони використовують хештег "Contra CR7" (проти Роналду – 24 канал).

Реакція вболівальників Атлетіко

"Якщо Роналду прийде в Атлетіко, я скасую свої дві підписки", – написав один з вболівальників.

"Одна лише думка про те, що така людина носить футболку Атлетіко, викликає у мене тривогу. Це суперечить усьому, що означає бути в клубі", – заявив ще один шанувальник.

"Він у занепаді і не гарантує вам титулів. Він егоцентрик, він думає лише про свої цифри", – наголосив вболівальник.

Інший додає: "Все просто. Якщо Атлетіко все ще має свої цінності, він не намагатиметься підписати CR7, який представляє протилежність цінностям клубу. Якщо клуб це зробить, то втратить свою ідентичність, якій майже 120 років".

Кар'єра португальця в МЮ