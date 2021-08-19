Фан-поїзд із символікою Металіста з'явився у метро Харкова: фото та відео

У Харкові в метро з'явився поїзд із символікою футбольного клубу Металіст. Поява фан-поїзду присвячена відродженню Металіста.

Фан-поїзд із символікою Металіста

Поїзд із символікою Металіста вперше виїхав з депо зранку 19 серпня і курсував на Холодногірсько-Заводської лінії.

До речі Металіст офіційно підписав найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії: фото

Ще два ідентичні поїзди з'являться на інших лініях – Олексіївській та Салтівській.



Фото ФК Металіст



Фото ФК Металіст



Фото ФК Металіст

У Металісті зазначили, що фан-поїзд #1 у жовто-синіх кольорах клубу найлегше зустріти між станціями Холодна гора – Індустріальна.

Фан-поїзд вийшов на лінію в харківському метро – відео