Фан-поїзд із символікою Металіста з'явився у метро Харкова: фото та відео

19 серпня 2021 , 17:42
Читать новость на русском

Джерело:

Металіст

У Харкові в метро з'явився поїзд із символікою футбольного клубу Металіст. Поява фан-поїзду присвячена відродженню Металіста.

Фан-поїзд із символікою Металіста

Поїзд із символікою Металіста вперше виїхав з депо зранку 19 серпня і курсував на Холодногірсько-Заводської лінії.

До речі Металіст офіційно підписав найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії: фото

Ще два ідентичні поїзди з'являться на інших лініях – Олексіївській та Салтівській.


Фото ФК Металіст


Фото ФК Металіст


Фото ФК Металіст

У Металісті зазначили, що фан-поїзд #1 у жовто-синіх кольорах клубу найлегше зустріти між станціями Холодна гора – Індустріальна.

Фан-поїзд вийшов на лінію в харківському метро – відео

  • У сезоні-2021/2022 Металіст виступає у Першій лізі України й виграв вже 4 матчі поспіль.
  • Харків'яни зайшли у Першу лігу як ФК Метал, після чого клуб було перейменовано і повернуто емблему Металіста.
  • У клуб повернувся оліграх Олександр Ярославський. Він став президентом Металіста.
Автор: Михайло Гема