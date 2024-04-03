Лунін "прибив" надії самовпевненого конкурента: Реал позбудеться найдорожчого голкіпера світу

Іспанський період у кар'єрі Кепи Аррісабали виявився нетривалим. Вже по закінченню сезону-2023/2024 голкіпер покине мадридський Реал.

"Вершкові" орендували іспанського воротаря у лондонського Челсі до кінця поточного сезону. Керівництво Реала вдалась до такого трансферу через серйозну травму Тібо Куртуа, який перед початком сезону порвав "хрести". Тому Кепу взяли, аби створити конкуренцію Андрію Луніну.

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Кепі вкажуть "на двері"

Спершу Карло Анчелотті робив ставку на орендованого голкіпера. Однак із часом Лунін виграв конкуренцію у Аррісабалаги та став першим номером мадридського клубу.

Що привело до особистої розмови головного тренера та Кепи, яку ініціаював якраз останній. Під час неї іспанець запевнив наставника, що готовий продовжувати доводити свою придатність та чекати шансу.

Якщо на початку оренди Анчелотті був у захваті від Кепи, то вже потім розчарувався в орендованому голкіпері. Тоу розмови про повноцінний контракт змінились на ствердження про повернення Кепи у Челсі. Цей підтвердив й авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Відзначимо, що востаннє Кепа виходив на футбольне поле ще 21 січня 2024-го року у грі Ла Ліги проти Альмерії, який закінчився валідольною перемогою Реала 3:2. Після чого місце у воротах "вершкових" зацементував собі Лунін.

Кепа провів у футболці мадридського гранда 18 матчів, у яких пропустив 18 голів та здійснив 7 "сухих" поєдинків. Натомість Лунін вже відіграв за Реал у цьому сезоні 24 поєдинки – 11 зустрічей на нуль та 19 пропущених м'ячів.

До того всього вже у наступному сезоні у загальну обойму Реала повинен повернутись нарешті Куртуа, який нещодавно отримав нову травму. Тому Лунін знову відчує конкуренцію у вигляді Тібо, який до цього був стабільним воротарем "галактікос".

Цікаво, що і в Челсі Кепа може не затриматись. У голкіпера стікає контракт із "аристократами" вкінці наступного сезону-2024/2025. Наразі у лондонців є три воротарі – Санчес, Петровіч та Беттінеллі.