Евертон розгромно програв в АПЛ та наблизився до зони вильоту: як зіграв Віталій Миколенко

Мерсисайдська команда зазнала вже третьої поспіль поразки в чемпіонаті Англії. "Іриски" без шансів поступились Вулверхемптону, пропустивши від гравця з українським корінням.

Вулверхемптон – Евертон 3:0

Голи: Кілман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61.

У чемпіонаті Англії проходять матчі 20 туру АПЛ. В одному із матчів суботи Евертон з Віталієм Миколенком поїхав в гості до Вулверхемптона, пише 24 канал.

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Провал Евертона

Після вдалої серії з чотирьох сухих перемог "іриски" програли поспіль Тоттенхему та Манчестер Сіті. Матч проти "вовків" був шансом для мерсисайдців покращити своє становище.

Як і зазвичай, Миколенко вийшов в основі, але сам Евертон відверто провалив гру. Команда Шона Дайча не завдала жодного удару у ствір воріт Вулверхемптона.

Як зіграв Миколенко

При цьому Евертон пропустив тричі, один із голів забив англієць з українським корінням Макса Кілмена. Що ж стосується Миколенка, то лівий захисник провів весь матч.

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На його рахунку три відбирання, три виноси та чотири перехоплення. Крім того, Віталій виграв 5 з 5-ти єдиноборств, а також 12 разів втратив м'яч. Українець отримав оцінку 6,8 на WhoScored, що є другим показником серед гравців Евертона.

Турнірне положення в АПЛ

перемога дозволила Вулверхемптону закріпитися на 11 місці в чемпіонаті із 28 очками

Евертон же йде на 17 місці, випереджаючи зону вильоту лише на один бал

команда Шона Дайча набрала 26 очок, однак через порушення правил фінансового фейр-плей була оштрафована на 10 балів

у наступному турі (14 січня) Евертон прийме Астон Віллу

цього сезону Віталій Миколенко відзначився двома голами у 18-ти іграх за "ірисок"

Відеоогляд матчу Вулверхемптон – Евертон