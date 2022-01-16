Евертон офіційно звільнив Бенітеса з посади головного тренера

16 січня 2022 , 17:28
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Джерело:

сайт Евертона

Евертон посеред сезону залишився без наставника. Іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса офіційно відправили у відставку.

Бенітес більше не працюватиме з "ірисками"

Евертон повідомив про звільнення головного тренера Рафаеля Бенітеса. Наразі невідомо, хто стане новим наставником "ірисок"

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Про призначення нового тренера мають повідомити згодом.

Кар'єра Бенітеса на чолі Евертона

  • Іспанець очолював Евертон з липня 2021-го року, змінивши на посту Карло Анчелотті.
  • Його контракт з "ірисками" був розрахований до кінця червня 2024-го.
  • Під керівництвом Бенітеса Евертон відіграв 22 матчі.
  • Клуб розташувався на 16-му місці в АПЛ. "Іриски" мають у своєму активі 19 очок.
Цікаво! Саме Бенітес був ініціатором запрошення Віталія Миколенка у команду.
Автор: Дарина Жданович