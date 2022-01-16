Евертон офіційно звільнив Бенітеса з посади головного тренера
16 січня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:сайт Евертона
Евертон посеред сезону залишився без наставника. Іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса офіційно відправили у відставку.
Бенітес більше не працюватиме з "ірисками"
Евертон повідомив про звільнення головного тренера Рафаеля Бенітеса. Наразі невідомо, хто стане новим наставником "ірисок"
До теми Евертон може звільнити Бенітеса з посади головного тренера, – ЗМІ
Про призначення нового тренера мають повідомити згодом.
Кар'єра Бенітеса на чолі Евертона
- Іспанець очолював Евертон з липня 2021-го року, змінивши на посту Карло Анчелотті.
- Його контракт з "ірисками" був розрахований до кінця червня 2024-го.
- Під керівництвом Бенітеса Евертон відіграв 22 матчі.
- Клуб розташувався на 16-му місці в АПЛ. "Іриски" мають у своєму активі 19 очок.