Евертон з Миколенком розгромив суперника у дебюті Лемпарда, Сіті із Зінченком пройшов Фулхем

У 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті та Евертон розгромили Фулхем та Брентфорд відповідно. В обох зустрічах суперники зуміли лише раз відповісти на чотири голи переможця.

Манчестер Сіті – Фулхем 4:1

Голи: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (пен.), 57 – Карвальо, 4

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Початок матчу вийшов ураганним. Вже на 4-й хвилині рахунок відкрив 19-річний талант Фулхема Фабіо Карвалью, який нещодавно був за крок від підписання контракту з Ліверпулем, повідомляє 24 канал.

Підопічні Гвардіоли оговталися дуже швидко, перевернувши все з ніг на голову за 9 хвилин. Хаос в штрафному гостей завершився точним ударом Гюндогана, а Стоунз замкнув подачу де Брюйне з кутового.

Команди дещо заспокоїлись і до перерви більше не забивали. Манчестер Сіті відклав усі сили на ударний старт другої половини. Марез до асисту на Гюндогана додав дубль. Спочатку алжирець реалізував пенальті, а потім капітан суперника Рім невдало підставився під простріл Ріяда.

Олександр Зінченко з'явився на 67-й хвилині, замінивши Канселу. Українець встиг розпочати атаку, яка завершилась голом юного Делапа. Втім, свято 18-річного хлопця зіпсував лайнсмен – офсайд. Суперники спокійно дограли останні хвилини, більше думаючи про наступні поєдинки у своїх чемпіонатах.

Манчестер Сіті – Фулхем відеоогляд

Евертон – Брентфорд 4:1

Голи: Міна, 31, Рішарлісон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоуні, 54 (пен.)

У старті Евертона англійський фахівець Френк Лемпард виставив 22-річного українського захисника Віталія Миколенка. Українець не підвів, креативно використовуючи простір по флангу та насичуючи штрафний майданчик Брентфорда навісами.

Перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь Евертона. Мінімальну перевагу колективу Лемпарда забезпечив захисник Єррі Міна. У другій половині ліверпульський клуб ще тричі відзначився.

Забивали нападник Рішарлісон, захисник Мейсон Холгейт, хавбек Ендрос Таунсенд. Гості на "Гудісон Парк" теж не спали, відквитавши один м'яч. Результативний постріл у Івана Тоні.

На 73-й хвилині Миколенка було замінено на 24-річного правого захисника Джонджо Кенні. За українцем сьогодні одне перехоплення, кілька успішних навісів та 86% точних передач.

Евертон – Брентфорд відеоогляд