Евертон із капітаном Миколенком розгромив Динамо у благодійному матчі: відеоогляд гри

Київське Динамо 29 липня погостював в англійського Евертона у благодійному матчі на підтримку України. Підопічні Мірчі Луческу розгромно програли "ірискам".

Евертон – Динамо 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 78

Поєдинок проти Евертона став першим для Динамо після перемоги над Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тому Мірча Луческу випустив зі старту гравців, які мають менше ігрової практики. Матч мав благодійний характер. Усі виручені від зустрічі кошти підуть на потреби України та її народу, пише 24 канал.

До теми Після перемоги киян у Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція благодійного матчу Евертон – Динамо

Для підопічних Френка Лемпарда, це був останній контрольний спаринг перед стартом в АПЛ. "Іриски" відмінно виконали завдання.

Евертон на футбольне поле з капітанською пов'язкою вивів український захисник команди Віталій Миколенко. Футболіст вперше зустрівся з Динамо, своїм колишнім клубом.

Перед поєдинком вже традиційно для таких матчів на "Гудісон Парк" пролунав гімн України у виконанні Тіни Кароль. Після чого команди та уболівальники хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув у війні проти росії.

Матч розпочався зі швидкого голу англійського клубу. Калверт-Льюїн головою закинув м'яч за комірець Нещерету. Вже на 4-й хвилині рахунок у зустрічі став 1:0 на користь "ірисок".

Такий рахунок у поєдинку протримався до 73-ї хвилини. Футболіст Евертона видряпали м'яч у центрі поля, його отримав Макніл, протягнув ближче до штрафного Динамо та пробив повз голкіпера. Рахунок став 2:0.

Вже через п'ять хвилин господарі поля довели рахунок до розгромного 3:0. Все той же Макніл найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з флангу та головою переправив м'яч у сітку воріт киян.

Символічний гол

Був у поєдинок ще один гол Евертона, але символічний. На поле вийшов один із фанатів англійського клубу, який активно волонтерить, щоб допомогти українським біженцям.

Чоловіку довірили пробити пенальті, яке він впевнено реалізував. Уся команда підійшла, щоб привітати свого уболівальника з символічним голом, а той емоційно відсвяткував свій м'яч.

Евертон впевнено обіграв Динамо напередодні старту АПЛ.

Евертон – Динамо: відеоогляд матчу