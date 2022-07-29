Після перемоги киян у Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція благодійного матчу Евертон – Динамо

Київське Динамо 29 липня проведе благодійний матч проти англійського Евертона. Онлайн-трансляцію зустрічі можна переглянути не виходячи з сайту 24 каналу.

На фоні втоми від матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок проти Евертона буде першим для Динамо перемоги над Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів. Лише 27 липня кияни обіграли турецького суперника (1:2) та пробились у друге кваліфікаційне коло єврокубків. Там на них чекає протистояння проти Штурма (Австрія).

До теми Трохи нервую перед грою, – Миколенко про емоції напередодні матчу з Динамо

Матч проти "ірисок" відбудеться на домашньому стадіоні англійського клубу "Гудісон Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зустріч буде мати благодійний характер. Усі виручені від поєдинку кошти підуть на потреби України та її народу.

Це буде перша зустріч Віталія Миколенка, який перейшов в Евертон, проти Динамо. Напередодні гри захисник розповів, що відчуває нервозність перед матчем проти "колишніх". Футболіст знову зможе побачити з колишніми одноклубниками та зіграти, але вже по ту частину футбольного поля.

Евертон – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Наступний матч Динамо зіграє вже 3 серпня. У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу проведуть домашній матч проти австрійського Штурма. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом.