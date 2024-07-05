Другого Мбаппе в Мадриді не буде: брат блискучого Кіліана обрав новий клуб
Джерело:losc.fr
Цього літа Кіліан Мбаппе покинув французький ПСЖ і вільним агентом перейшов у Реал Мадрид. Згодом його молодший брат Етан також покинув клуб і підписав контракт з Ліллем.
Парі Сен-Жермен за це трансферне вікно відпустив безкоштовно двох братів Мбаппе. Учора, 4 липня, Лілль оголосив про підписання Етана Мбаппе, молодий гравець перейшов у новий клуб на правах вільного агента.
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Мбаппе-молодший в Парижі
Юний футболіст перебував у системі паризького клубу з 10 до 17 років. За першу команду Етан зіграв у п'яти матчах, провівши на полі 85 хвилин. Результативними діями хавбек за парижан не відзначався.
Контракт футболіста закінчився цього літа, як і у його старшого брата. Кіліан переїхав у мадридський Реал, а Етан залишився у Франції, лише змінив клубну прописку на Лілль. Раніше повідомляли про інтерес до Мбаппе-молодшого зі сторони королівського клубу.
Нагадаємо, що на відміну від свого зіркового брата Етан почав свою кар'єру в Парижі. В той час як Кіліан перейшов у ПСЖ з Монако за 180 мільонів євро.
Етан Мбаппе та Лілль
- Угода з "догами" це перший професійний контракт Мбаппе-молодшого у кар'єрі. До цього він переважно виступав за U-19.
- Контракт молодого гравця розрахований на 3 роки до літа 2027 року.
- Лілль заверший минулий сезон на 4 місці і пробився у стадію кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Юний хавбек зможе отримати шанс зіграти в єврокубках.