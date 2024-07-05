Другого Мбаппе в Мадриді не буде: брат блискучого Кіліана обрав новий клуб

Цього літа Кіліан Мбаппе покинув французький ПСЖ і вільним агентом перейшов у Реал Мадрид. Згодом його молодший брат Етан також покинув клуб і підписав контракт з Ліллем.

Парі Сен-Жермен за це трансферне вікно відпустив безкоштовно двох братів Мбаппе. Учора, 4 липня, Лілль оголосив про підписання Етана Мбаппе, молодий гравець перейшов у новий клуб на правах вільного агента.

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Мбаппе-молодший в Парижі

Юний футболіст перебував у системі паризького клубу з 10 до 17 років. За першу команду Етан зіграв у п'яти матчах, провівши на полі 85 хвилин. Результативними діями хавбек за парижан не відзначався.

Контракт футболіста закінчився цього літа, як і у його старшого брата. Кіліан переїхав у мадридський Реал, а Етан залишився у Франції, лише змінив клубну прописку на Лілль. Раніше повідомляли про інтерес до Мбаппе-молодшого зі сторони королівського клубу.

Нагадаємо, що на відміну від свого зіркового брата Етан почав свою кар'єру в Парижі. В той час як Кіліан перейшов у ПСЖ з Монако за 180 мільонів євро.

Етан Мбаппе та Лілль