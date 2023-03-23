Бензема скажуть "до побачення": Реал визначився із зірковою заміною француза

Керівництво Реала хоче додати зірковості своїй атаці. Вже у 2024 році мадридський клуб може поповнити свій склад забивним Ерлінгом Голандом.

Норвежець став головною трансферною ціллю Реала на 2024 рік. Боси "вершкових" хотіли б бачити у своїй атакувальній лінії зіркове тріо – Ерлінг Голанд / Вінісіус Жуніор / Кіліан Мбаппе.

Дивіться також Капітан Феєнорда не потиснув руку супернику: той не вшанував жертв землетрусу у Туреччині

Хочуть зробити своє міжгалактичне тріо

Зацікавленість "Королівського клубу" до Голанда є настільки серйозною, що мадридці хочуть підписати норвезького нападника навіть у випадку, якщо зірветься трансфер Мбаппе із ПСЖ.

Відзначимо, що ЗМІ й раніше сватали Кіліана у Реал, але все залишилось лише на рівні чуток. Контракт зірки ПСЖ із парижанами розрахований до 30 червня 2025 року.

Начебто Голанд може якісно замінити Каріма Бензема, який близький до відходу з Реала. Також незабаром мадридський колектив можуть покинути інші старожили команди – Тоні Кроос, Еден Азар та Лука Модріч.

Очікується, що "вершковим" доведеться витягнути з власної кишені космічну суму у розмірі 220 – 240 мільйонів євро.

Наразі на порталі Transfermarkt вартість Ерлінга Голанда складає 170 мільйонів євро.

22-річний нападник з кожним матчем додає собі трансферної вартості. Голанд не перестає штампувати хет-трики та навіть відзначився пента-триком в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, коли Манчестер Сіті розгромило РБ Лейпциг 7:0.

У крайньому матчі МанСіті у чвертьфіналі Кубка Англії Голанд оформив хет-трик у ворота Бернлі. А "містяни" здобули впевнену домашню перемогу 6:0. Команда Пеп Гвардіоли продовжує боротись з Арсеналом за чемпіонство в АПЛ. Наразі перевага "канонірів" складає 8 балів.

Реал теж йде другим у Ла Лізі, відставання "вершкових" від лідера сезону Барселони складає вже аж 12 очок. Перевага над третім мадридським Атлетіко – 5 пунктів.

Головне про кар'єру космічного Ерлінга Голанда