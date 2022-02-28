Еліна Світоліна бойкотуватиме матчі проти тенісисток з Росії та Білорусі

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилася грати проти російських та білоруських спортсменок через вторгнення військ РФ в Україну.

Відповідне звернення перша ракетка України зробила у власному інстаграмі.

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Повна заява Еліни Світоліної:

"Нинішня ситуація потребує чіткої позиції від наших організацій – ATP, WTA та ITF. Тому ми, українські гравці, попросили, щоб ATP, WTA та ITF дотримувалися рекомендацій МОК і допускали російських та білоруських спортсменів лише як нейтральних атлетів, без демонстрації національних символів, кольорів, прапорів чи гімну.

Відповідно, хочу оголосити, що завтра не гратиму в Монтерреї і не гратиму жодного матчу проти російських та білоруських тенісисток, поки наші організації не підуть на цей крок.

Я не звинувачую російських спортсменів. Вони не відповідальні за вторгнення на нашу батьківщину. До того я хочу віддати належне всім гравцям, особливо російським і білоруським, які сміливо виступили проти війни. Їхня підтримка необхідна", – написала Світоліна.

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