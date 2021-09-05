Екстренер Карпат очолив Львів
5 вересня 2021 , 19:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
ПФК Львів після відставки Анатолія Безсмертного визначився з головним тренером. Команду очолив білоруський фахівець Олег Дулуб.
Як повідомили джерела 24 каналу, офіційно про призначення Дулуба головним тренером ПФК Львів буде оголошено у понеділок, 6 вересня.
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Дулуб та ПФК Львів уже уклали контракт. Білоруського тренера представили футболістам 5 вересня.
Дулуб повертається в Україну
- 55-річний тренер має досвід роботи в Україну. У 2016 – 2017 роках Дулуб очолював львівські Карпати, які боролися за виживання.
- У 2017 році Дулуба призначили в одеський Чорноморець.
- Окрім України, Дулуб працював у Білорусі та Казахстані. Останнім місце роботи тренера був футбольний клуб Крумкачи з Мінська.