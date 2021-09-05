Екстренер Карпат очолив Львів

ПФК Львів після відставки Анатолія Безсмертного визначився з головним тренером. Команду очолив білоруський фахівець Олег Дулуб.

Як повідомили джерела 24 каналу, офіційно про призначення Дулуба головним тренером ПФК Львів буде оголошено у понеділок, 6 вересня.

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Дулуб та ПФК Львів уже уклали контракт. Білоруського тренера представили футболістам 5 вересня.

Дулуб повертається в Україну

55-річний тренер має досвід роботи в Україну. У 2016 – 2017 роках Дулуб очолював львівські Карпати, які боролися за виживання.

У 2017 році Дулуба призначили в одеський Чорноморець.

Окрім України, Дулуб працював у Білорусі та Казахстані. Останнім місце роботи тренера був футбольний клуб Крумкачи з Мінська.

У сезоні-2021/2022 Львів провів 6 матчів у чемпіонаті України. У пасиві команди 4 поразки та 2 нічиї.