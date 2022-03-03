Експерша ракетка світу з Білорусі відреагувала на війну Росії з Україною

Експерша ракетка світу з Білорусі Вікторія Азаренко прокоментувала військове вторгнення російських військ за підтримки Білорусі на територію України.

Днем раніше ATP, WTA та ITF опублікували заяву, в якій засудили військову агресію Росії за підтримки Білорусі на території України, позбавили Федерації тенісу Росії та Білорусі членства в ITF, а також можливості брати участь у всіх командних турнірах під егідою Міжнародної тенісної федерації.

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Також гравці з цих країн тепер виступатимуть під нейтральним прапором без вказівки своїх країн.

Текст заяви Вікторії Азаренко:

"Я глибоко розчарована діями, які за останні кілька днів відбулися проти України. Сумно бачити, скільки безневинних людей страждає від такого насильства. З раннього дитинства я завжди бачила, як дружелюбно український та білоруський народи ставляться один до одного, які завжди підтримують один одного.

Важко спостерігати цей насильницький поділ, який відбувається в даний час, замість того, щоб підтримувати і знаходити співчуття один до одного.Моє серце з кожним, хто прямо чи опосередковано постраждав і страждає від цієї війни, яка завдає біль і страждання багатьом. бажаю миру та якнайшвидшого припинення війни", – написала Азаренко.

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