Ексфутболіста Волині засудили на 3 роки за договірні матчі у Білорусі
Джерело:Прессбол
Ексгравець національної збірної Білорусі Віталія Ланько 28 грудня було засуджено на три роки колонії загального режиму. Ситуація пов'язана з договірним матчем.
Таке рішення було винесено за спробу підкупу гравця Нафтана. Ланько хотів здобути виграш на ставках.
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Що пропонував Ланько
За матеріалами слідства, обвинувачений колишній футболіст, влітку цього року запропонував гравцеві футбольного клубу Нафтан винагороду в сумі не менше 5 тисчс доларів за вплив на результат матчу з його участю в рамках чемпіонату Білорусі. Йшлося про матч між Нафтаном та гомельським Локомотивом, який відбувся 29 серпня.
Фігурант не зміг реалізувати свій злочинний умисел, оскільки його протиправну діяльність припинили правоохоронці. У судовому засіданні фігурант свою провину визнав. Вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 2 роки 6 місяців у виправній колонії в умовах загального режиму. Вирок у чинність закону не вступив і може бути оскаржений і опротестований у встановленому законом порядку.
- Ланько з 2003-го до 2004 року виступав за луцьку Волинь (23 матчі та 1 гол). За збірну Білорусі провів 6 матчів.