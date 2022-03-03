Ексгравець Карпат Віталій Сапило посмертно отримав звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятнадцяти нашим захисникам від вторгнення військ РФ. Серед них є і лейтенант Віталій Сапило – вихованець Карпат.

Сапило – командир танкового взводу, який знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару на Київщині 25 лютого. Йому був 21 рік.

До слова У бою під Києвом загинув ексгравець Карпат Віталій Сапило

Мати Віталія з села Черче, що на Рогатинщині. Родина хлопця проживала у Сокільних на Львівщині. Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 року народження, тренер – Савченко О. В.).

Звання Героїв України присвоїли також таким захисникам нашої країни:

Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.

Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.

Солдату Лук’яновичу Олександру Володимировичу. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.

Молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.

Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.

Головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.

Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.

Майору Чобану Степану Івановичу. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.

Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.

Полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.

Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.

Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.

Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.

Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу. За героїчну участь в обороні Херсонської області.

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