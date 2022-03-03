Ексгравець Карпат Віталій Сапило посмертно отримав звання Героя України

3 березня 2022 , 10:35
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Джерело:

Волинська облдержадміністрація

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятнадцяти нашим захисникам від вторгнення військ РФ. Серед них є і лейтенант Віталій Сапило – вихованець Карпат.

Сапило – командир танкового взводу, який знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару на Київщині 25 лютого. Йому був 21 рік.

До слова У бою під Києвом загинув ексгравець Карпат Віталій Сапило

Мати Віталія з села Черче, що на Рогатинщині. Родина хлопця проживала у Сокільних на Львівщині. Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 року народження, тренер – Савченко О. В.).

Звання Героїв України присвоїли також таким захисникам нашої країни:

  • Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.
  • Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
  • Солдату Лук’яновичу Олександру Володимировичу. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
  • Молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.
  • Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
  • Головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
  • Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.
  • Майору Чобану Степану Івановичу. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
  • Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
  • Полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
  • Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
  • Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.
  • Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
  • Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу. За героїчну участь в обороні Херсонської області.

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Автор: Юрій Семенюк