Ексчемпіон світу назвав українського боксера, який кращий за Усика та Ломаченка

Колишній російський боксер Григорій Дрозд заявив, що Василь Ломаченко та Олександр Усик за рівнем досягнень не можуть наразі зрівнятися легендарним Володимиром Кличком.

Дрозд: Вони пройшли приблизно третину цього шляху

Ексчемпіон світу наголосив, що титулованим українським боксерам, як Ломаченко та Усик слід попрацювати, аби зрівнятися з досягненнями Кличка-молодшого.

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Знаєте, Василь Ломаченко та Олександр Усик, звичайно, прекрасні, чудові, найталановитіші хлопці, але для того, щоб зрівнятися зі спадщиною Володимира Кличка, треба ще попрацювати та попрацювати чимало,

– сказав Дрозд.

Боксер зазначив, що Василь та Олександр продемонстрували досить непогані результати. Проте, на його думку, це лише третина того, що зробив Володимир.

"Я думаю, що вони, мабуть, пройшли приблизно третину цього шляху. Володя Кличко – це легенда номер один хевівейту, всесвітньо визнана. Сашко – великий молодець, Вася – теж, але поки що їх поруч ставити не можна", – наголосив ексчемпіон світу.