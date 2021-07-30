Яків Хаммо прикро програв бронзову медаль на Олімпійських іграх
Джерело:24 канал
Український дзюдоїст Яків Хаммо зупинився за крок від медалі на Олімпійських іграх. У ваговій категорії понад 100 кілограмів Хаммо програв сутичку за "бронзу".
Шлях Хаммо
27-річний Яків Хаммо зазнав прикрої поразки від японця Хісайоші Харасави в 1/4 фіналу. Українець пройшов у "втішний фінал", де боровся за "бронзу".
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Щоб битися за медаль Якову потрібно було здолати бронзового призера чемпіонату світу-2021 Бекмурода Олтибоєва з Узбекистану.
Українець попри два попередження здобув перемогу. Вирішальним для Хаммо став кидок через себе.
- Зауважимо, що пристрасті на татамі настільки вирували, що Сергій Дубров, тренер Хаммо, не витримав і майже вибіг "допомагати" українцю. За це тренера вилучили.
Сутичка за "бронзу"
У боротьбі за бронзову нагороду Хаммо зустрівся зі срібним призером чемпіонату світу 2021 року – Тамерланом Башиєвим. Останній на Іграх у Токіо є представником Олімпійського комітету Росії.
На жаль, Хаммо не зміг здобути бронзову нагороду. Башиєв переміг іппоном!