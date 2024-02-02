Не використав шанс: Камбосос нагадав Ломаченку про головне фіаско в карʼєрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос навесні проведе бій проти українця Василя Ломаченка. У біографії австралійця є пункт, про який вже багато років мріє українець, але той так і не зміг втілити його в життя.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос нагадав Ломаченку про поразку від Лопеса

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Але для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Камбосос нагадав Ломаченку, що той змарнував свій шанс на абсолют, програвши Теофімо Лопесу. На відміну від українця, Джордж згодом сенсаційно переміг американця і володів усіма престижними титулами легкої ваги.

"Я тут не для того, щоб говорити, хто виграв чи програв, це в минулому. Я зосереджений на 12 травня, але якщо ми звернемося до минулого, то так, я програв Хейні. Але є хлопець на ім'я Теофімо Лопес, і ти не використав свій шанс, а я використав", – сказав Камбосос.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, вдруге змарнувавши шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.