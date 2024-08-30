Хокеїст американського Коламбуса загинув у ДТП разом з братом

Форвард НХЛ Коламбус, Джонні Гордо, загинув у ДТП. Разом з ним був його брат, який також не вижив.

Вранці 30 серпня у ЗМІ розповсюдилася інформація про те, що в штаті Нью-Джерсі внаслідок зіткнення з автомобілем загинули два велосипедисти. Згідно з нею, ними були хокеїст Джонні Гордо і його рідний брат Меттью.

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Загинув американський хокеїст

Згодом Коламбус офіційно підтвердив загибель Гордо у ДТП.

Коламбус Блю Джекетс шокований і спустошений цією трагедією. Джонні був не тільки чудовим хокеїстом, але, що більш важливо, люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом. Ми висловлюємо наші щирі співчуття його дружині Мередіт, його Діти, Ноа та Джонні, його батькам, родини та друзям із приводу втрати. Джонні та Метью,

– написали у клубі.

Кар'єра хокеїста в НХЛ розпочалася в сезоні 2013/2014 у клубі Калгарі, за який він грав до 2022 року.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Годро зіграв 81 матч, закинув 12 шайб і віддав 48 асистів. За збірну США на чемпіонаті світу-2024 він взяв участь у 8 матчах та записав на свій рахунок 11 результативних балів.