Джокович впав під час розіграшу, але встиг знайти ракетку та відбити м'яч: неймовірне відео

Новак Джокович завершує тенісний сезон на Підсумковому турнірі ATP у Турині (Італія). Серб у матчі проти Каспера Рууда вкотре довів, чому вважається найсильнішим тенісистом планети.

Феноменальна реакція Джоковича

34-річний Джокович невдало розпочав матч проти норвежця Каспера Рууда. У першому ж геймі Ноле програв власну подачу.

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Однак у цьому ж геймі Джоковичу вдалося продемонструвати свій високий рівень. Коли Рууд заробив брейк-пойнт, Новак боровся до останнього.

Під час розіграшу Джокович послизнувся, коли виходив до сітки, внаслідок чого впав і впустив ракетку. Сербу вдалося швидко підвестися, знайти та підійняти ракетку і відбити удар Рууда.

На жаль для фанатів Джоковича, у наступному бекхенді серб помилився і дозволив Рууду зробити брейк.

Відео шаленого моменту в матчі Джоковича

Попри локальну невдачу Джоковичу вдалося виграти поєдинок. Перший номер світового рейтингу переломив хід першого сету й здобув перемогу в матчі з рахунком 2:0 (7:6, 6:2).

У наступному поєдинку групового етапу Джокович зіграє проти грека Стефаноса Циципаса. Третій суперник серба в групі – росіянин Андрій Рубльов.

У півфінали турніру вийдуть по два тенісисти з кожної групи.