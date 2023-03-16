Не мав конкурентів: путініста Інфантіно переобрали президентом ФІФА

Джанні Інфантіно зберіг за собою керівне крісло президента ФІФА. Друг російського диктатора Владіміра Путіна керуватиме міжнародним футболом до 2027 року.

16 березня в Руанді відбувся черговий Конгрес федерації, на якому Джанні Інфантіно був переобраний терміном на наступні чотири роки. Цікаво, що швейцарець не мав конкурентів, тому це обрання було більш формальним.

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Нове-старе обличчя ФІФА

Протягом 30 секунд учасники влаштували овації Інфантіно замість традиційного голосування.

Інфантіно може не востаннє опинитись на керівній посаді у ФІФА. Джанні матиме право балотуватись на ще один термін до 2031 року.

Репутацію 52-річного очільника не можна назвати ідеальною. Із 2009-го по 2016-ті роки очолював посаду генерального секретаря УЄФА. Після чого 26 лютого 2016 року був обраний президентом ФІФА до 2019 року. Однак після закінчення першого терміну був переобраний на ще один.

Інфантіно не приховує своєї любові до Росії та її очільника Владіміра Путіна. Джанні продовжує проповідувати свою проросійську позицію. Саме під його каденцією Росія приймала чемпіонат світу-2018, на якому тріумфувала Франція.

Цей Мундіаль був одним із найскандальнішим в історії футболу. З ним може потягатись лише останній ЧС, який відбувся у Катарі.

До слова, саме Інфантіно став ініціатором того, аби проводити чемпіонат світу з футболу раз на три роки, а не на чотири роки.