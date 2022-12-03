Дюмфріс б'є по амбіціям США: Нідерланди забили третій гол
3 грудня 2022, 18:44Читать новость на русском
На 81 хвилині Дензел Дюмрфіс після двох відданих асистів у матчі ще й забиває гол. 3:1 - у США все менше шансів
Збірна Нідерландів не лягла під каток після пропущеного голу. За 5 хвилин вони зібрались та знову забили. Цього разу на подачу від Блінда у штрафному майданчику США чекав самотній Дюмфріс, який переправиви м'яч у ворота суперника. 3:1 – "помаранчеві" однією ногою вже в 1/4, пише 24 канал.