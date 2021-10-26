Дванадцятий гравець на полі: лисиця зірвала футбольний матч в Естонії – курйозне відео

Курйозний епізод стався у чемпіонаті Естонії. Під час футбольного матчу на поле вибігла лисиця.

Курйозний епізод в Естонії

Поєдинок молодіжних команд Геліоса та Нарви Транс відвідав непроханий гість. Суддя декілька разів зупиняв гру через лисицю, яка допитливо бігала футбольним полем.

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Спершу вона зацікавилась поліетиленовим пакетом, який лежав неподалік кутового. А далі вирішила перевірити стан поля, пробігшись із одних воріт до інших. Футболісти лише стояли та спостерігали за спринтом тварини.

Охорона стадіону взяла палиці та спробувала ними вигнати лисицю з газону. Спочатку їм це вдалось, тварина вибігла за межі поля, але згодом знову вирішила повернутись на поле. Повністю вигнати лисицю з газону вдалось далеко не з першого разу.

Такий курйозний момент викликав сміх серед фанатів, які сиділи на трибунах. Здається, що лисиця справжня прихильниця футболу, тому вирішила долучитись до улюбленої гри.

Лисиця вибігла на футбольне поле під час матчу: відео