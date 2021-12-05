Два пенальті та шість голів: хет-трик Кащука врятував Маріуполь від поразки Десні – відеоогляд

Чернігівська Десна та Маріуполь зустрілися 5-го грудня у рамках 17-го туру. Поєдинок у Чернігові завершився результативною нічиєю та двома пенальті.

Десна – Маріуполь 3:3

Гол: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 29, 48 (п), 90+1

Нереалізований пенальті: Юрченко, 75 (Десна)

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У першому таймі команда Остапа Маркевича переважала суперника: пристрілка "азовців" завершилася голом чемпіона світу Олексія Кащука на 29-й хвилині. Футболісти Маріуполя швидко розіграли м'яч і вивели Кащука на ударну позицію з меж штрафного. Олексій не схибив.

Другий тайм виявився надзвичайно драматичним. На старті другої половини гри Маріуполь подвоїв перевагу – Кащук реалізував пенальті. Та вже через 3 хвилини "сіверяни" відіграли один м'яч.

У воротах Маріуполя відзначився Арвеладзе й через 6 хвилин після його голу рахунок дальнім ударом зрівняв Владлен Юрченко. На 75-й хвилині Десна отримала шанс вийти вперед.

Чернігівська команда заробила пенальті, але Юрченко змарнував удар з позначки. Та вже через 5 хвилин команда Олександра Рябоконя була попереду завдяки голу Вікентія Волошина.

Здавалося, що Десна вже не відпустить перемогу. Але в компенсований час Кащук оформив хет-трик та вирвав для Маріуполя нічию.

. Попри нічию Маріуполь посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ (8 очок). Десна залишилася на 7-й сходинці (25 очок).

Десна – Маріуполь відеоогляд

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