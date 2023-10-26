"Голодні ігри" по-українськи: клуби УПЛ карають гравців, забираючи у них харчування

Рідненька УПЛ не перестає дивувати. Віцепрезидент друголігового клубу ЮКСА Євген Донцов розповів шокуючу інформацію із розташування двох клубів української першості.

Один із керівників клубу Другої ліги України розкрив секрети "внутрішньої кухні" двох клубів УПЛ. Однак Євген Донцов вирішив не розкривати назви клубів, які доходять до крайнощів.

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Клуби УПЛ доходять до божевільних рішень?

"Що робить бізнесмен, коли працівники втрачають мотивацію, коли щось не виходить? Думаю у кожного з вас є слушні думки стосовно цього. Що роблять професійні клуби, коли їх гравці не дають результат? Правильно, ви вгадали – скасовують харчування гравцям. Це я так розумію, що це така альтернативна форма мотивації", – написав віцепрезидент ЮКСА у фейсбуці.

За інформацією Донцова, два неназвані футбольні клуби позбавляють харчування своїх футболістів. Ймовірно, що таке покарання отримують ті гравці, які переважно "гріють" лаву запасних та здебільшого просто відбувають номер у команді.

Однак такий підхід до справи віцепрезидент ЮКСА називає неповагою до гравців.

Насправді це гниль і неповага до людей. Це з однієї сторони. А з іншої – дурість і повне нерозуміння того, як управляти людьми, як мотивувати людей. Цікаво, що більш за все це покарання навіть не тих гравців, які здобувають негативний результат, а тих хто на заміні, або в заявці. Це зазвичай низькооплачувані гравці, для яких харчування на базі – це суттєва економія своїх коштів. Ще раз дивуюсь нашому футболу…

– додав Донцов.

У коментарях під цим постом керівника друголігового клубу почалось бурхливе обговорення. Фанати зауважили, що з таким темпом футболісти будуть купувати квитки на тренування своєї ж команди. Були і ті, хто припустили, що таким чином клуби хочуть зробити гравців злішими під час поєдинків. Однак така собі мотивація.

А один із користувачів фейсбук написав, що, можливо, просто настав час реалій олігархічного футболу, коли один людина вирішує у клубі, як і що буде.