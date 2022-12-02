Два камбеки за матч: Швейцарія перемагає Сербію та здобуває путівку в плей-офф ЧС

У заключному матчі ЧС-2022 групи G збірна Швейцарії здолала збірну Сербії з рахунком 3:2. Цим самим "червоні хрестоносці" гарантували собі друге сходинку в групі та місце у 1/8 ЧС.

Сербія – Швейцарія 2:3

голи: Мітрович 26, Влахович, 35 – Шачірі 20, Емболо 44, Фройлер, 48.

Варте уваги Камерун вирвав перемогу над Бразилією, але залишився без плей-офф ЧС-2022

До матчу команди піідйшли з максимально налаштованим настроєм. Сербам потрібна була тільки перемога у цьому поєдинку, швейцарців математично влаштовувала нічия, але для застереження вони також виборювали тріуфм.

Матч зібрна Швейцарії розпочала активніше, хоча стиль гри "червоних хрестоновців" більш стриманий. Та от зухвалі серби швидко перехопили ініціативу та влаштували обвалу на ворота суперників. Всі старання збірної Сербії зійшли на нівець, коли швейцарцям вдалось організувати контратаку на 20 хвилині матчу. Після невдалого виносу м'яча захисниками Сербії, Джордан Шакірі прошив голкіпера суперника, 1:0.

Серби не опустили руки та знову кинулись атакувати, цього разу успішно. Уже на 26 хвилині зустрічі Александар Мітрович легко "замкнув" головою подачу Душана Тадича та зрівняв рахунок, 1:1 всивітлилось на табло.

Серби не зупинились та продовжили добиватись свого. На 35 хвилині Фройлеру здавалось вдалось перехопити передачу на Влаховича, але тому таки вдалось у штрафному майданчику підхопити м'яч та відправити його у сітку воріт, 2:1.

Під кінець тайму зібрній Швейцарії вдалось вирівняти ваги матчу. На 44 хвилині Емболо заколотив м'яч у ворота суперника після прострілу, на який споглядали захисники Сербії. Команди пішли на перерву за рівних умов.

Другий тайм Швейцарія розпочала так, як і перший – настирно. Цього ж разу їм вдалось забити. Після класної комбінації та пасу п'ятою Варгаса Фройлер забив переможний гол у матчі, 3:2. Рахунок на табло більше не змінювався. У другій половині гри серби більше нічого не змогли запропонувати супернику, окрім брудниї фолів. А захисник балканської команди Нікола Міленкович наприкінці матчу взагалі вирішив влаштувати штовханину. Це збірній Сербії змінити рахунок не допомогло. Як результат 3:2 – перемога Швейцарії.

Ця перемога допомгла Швейцарії вкотре подолати груповий етап ЧС. До них у 1/8 фіналу з групи G приєдналась Бразилія, а от Сербія та Камерун поїхали додому.