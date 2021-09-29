Дружина Шевченка яскравим роликом привітала чоловіка з днем народження: відео
29 вересня 2021 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Крістен Пазік
Відомий форвард і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко у середу, 29-го вересня, святкує свій ювілей. Легендарному футболісту виповнилося 45 років.
Дружина екстренера збірної України Крістен Пазік опублікувала яскравий відеоролик в своєму інстаграмі. Футболіста привітали хрещені діти.
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- Пара познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграла весілля в Вашингтоні.
- Андрій і Крістен виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.