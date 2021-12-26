Довбик розповів про дивний перегляд у Динамо та як мало не перейшов до Шахтаря

Форвард Артем Довбик є зараз чи не головною трансферною ціллю для українських грандів. Свого часу він міг опинитися і в Динамо, і в Шахтарі.

Не домовилися з Шахтарем

Довбик почав займатися футболом в рідних Черкасах. Але в 13 або 14 років міг перебратися і до Донецька в академію Шахтаря. Він навіть був на перегляді в клубі, але не склалося.

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"Був турнір в Алушті, і якийсь селекціонер побачив мене та запросив через мого тодішнього тренера до Донецька. Я потренувався тижнів зо два. Мене запросив до себе директор академії й сказав, що хоче, щоб я залишився. Буквально за дві години мене набрав мій тренер із Черкас і сказав, що я не підходжу Шахтарю і мені треба повертатися додому. Я так зрозумів, що ця ситуація була пов'язана із компенсацією за мене, про яку сторони не домовилися. Я повернувся", – розповів Довбик.

Дивний перегляд в Динамо

Не склалося у гравця і з переходом у Динамо, де він теж був на перегляді. На той час він вже виступав за Черкаський Дніпро. Президент клубу Володимир Лашкул подзвонив до футболіста, який вже був у відпустці, та розповів про зацікавленість зі сторони столичного клубу.

Довбик приїхав до Динамо, де декілька днів тренувався в клубі. Після цього був запланований спаринг проти Колоса, який на той час виступав в одній з нижчих ліг. Але Довбик в цьому матчі зіграв саме за Колос. В Динамо таке рішення пояснили тим, що у них на той час було фактично два склади, які грали по 45 хвилин.

Проявити себе в грі проти Динамо Довбик не зумів. Але залишився в команді – тренувався з дублем. І справа вже йшла до підписання контракту, але гравець вирішив повернутися в Черкаси і далі виступати за Черкаський Дніпро.