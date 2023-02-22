Без головного бомбардира: Довбик пропустить матч Ліги конференцій проти АЕКа – ЗМІ

У четвер, 23 лютого, Дніпро-1 проведе другий матч протистояння 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа. Напередодні вирішального поєдинку команда Кучера зазнала серйозної втрати.

У матчі-відповіді Дніпру-1 потрібно відігравати гандикап з одним пропущеним м'ячем. Це завдання значно ускладнюється у зв'язку травмою провідного форварда команди Артема Довбика.

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Хто замінить Довбика?

Як повідомив коментатор Сергій Лук'яненко, ймовірність участі Довбика у матчі з АЕКом надзвичайно мала. У нападника є пошкодження, від якого він не відновився.

До речі, на фотографіях з передматчевого тренування, які оприлюднив Дніпро-1, Довбика теж не видно. Тож дніпрянам потрібно буде вирішувати завдання виходу у наступний раунд Ліги конференцій без одного з кращих бомбардирів турніру.

Опцій заміни у головного тренера Дніпра-1 не так і багато. Річ у тім, що в заявці команди є лише один центрфорвард, тож доведеться переводити на позицію Довбика одного з вінгерів. Цілком можливо, що у нападі зіграє Олексій Гуцуляк, або бразилець Пеглоу.

, що матч-відповідь Дніпро-1 – АЕК Ларнака відбудеться 23 лютого на стадіоні "Кошицька футболова арена". Стартовий свисток судді пролунає о 19:45 за київським часом.