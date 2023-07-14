Повернення до бразильського вектору: Шахтар знайшов 18-річного вундеркінда в Сан-Паулу

Донецький Шахтар близький до підписання бразильського вінгера Невертона. Трансфер юнака, який ще не дебютував за професіоналів, "гірникам" обійдеться в кругленьку суму.

За повідомленням бразильських ЗМІ, Шахтар заплатить Сан-Паулу близько 3,5 мільйонів євро. Проте вболівальники "триколірних" вже розкритикували наміри власників клубу. Вони вважають, що Невертон коштує набагато більше.

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Талановитий вінгер з "проблемами поведінки"

Однак продаж вундеркінда принесе користь "триколірним". Завдяки трансферу Невертона, Сан-Паулу зможе погасити фінансові проблеми та втримати низку лідерів. Крім того, контракт 18-річного вінгера спливає в серпні наступного року, а продовжувати його він не збирався.

Також повідомляється, що Сан-Паулу мав борги перед агентом Невертона Джуліано Бертолуччі. Тож цей трансфер допоможе розрахуватися і з посередником.

Ще однією важливою причиною, яка спонукала продаж, це "проблеми поведінки" Невертона, які викликали побоювання щодо майбутнього футболіста.

Наразі відомо, що Невертон вже вилетів до Європи, де пройде медогляд та підпише п'ятирічний контракт з Шахтарем.

Що відомо про Невертона

18-річний футболіст ще жодного матчу не зіграв за основну команду Сан-Паулу.

В нинішньому сезоні він зіграв 19 поєдинків та забив 4 голи за команду гравців віком до 20 років.

Минулого року він зіграв свій найкращий сезон за "триколірних", коли забив 18 голів у 28 іграх за юнацьку команду Сан-Паулу до 17 років.

Завдяки результативній грі талановитий футболіст привернув увагу багатьох команд.

Нагадаємо, що раніше донецький Шахтар славився роботою з молодими бразильськими футболістами. Саме гравці з батьківщини Пеле становили основу "гірників" часів Мірчі Луческу. Проте з початком військової агресії Росії Шахтарю довелося відмовитися від своєї трансферної політики та звернути увагу на власних вихованців.