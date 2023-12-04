"Це жалюгідно": Долгополов розкритикував спортсменів, які продалися за російські гроші

Колишній український тенісист Олександр Долгополов розкритикував зіркових тенісистів за поїздку на турнір в Росію. Зокрема, дісталося від воїна ЗСУ іспанцеві Роберто Баутісті та французу Адріану Маннаріно.

З 1 по 3 грудня в російському Санкт-Петербурзі за підтримки Газпрому пройшов тенісний турнір "Трофеї Північної Пальміри". Колишній український тенісист Олександр Долгополов розкритикував зіркових ексколег.

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"Це ганьба, особливо з боку європейських гравців. Не можу цього зрозуміти, не знаю, що вони думають. Вони просто отримують чорні гроші.

Росіяни щодня погрожують Європі ядерною атакою, енергетичним шантажем, а вони все одно вирішують поїхати туди та заробити гроші. Ці хлопці не потребують грошей. Маю на увазі, що Баутіста у турі вже 15 років, а Маннаріно майже стільки ж. Тому для мене бачити це – як жарт. Це жалюгідно", – сказав Долгополов.

Олександр Долгополов зараз захищає Україну зі зброєю в руках. З 2022 року експерша ракетка України перебуває у лавах ЗСУ.