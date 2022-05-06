До збірної України з волейболу викликали гравців, які виступали у чемпіонаті Росії попри війну

Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь на чемпіонаті світу-2022. Турнір відбудеться у двох країнах – Польщі та Словенії.

Скандал у збірній України з волейболу

Українці поїдуть на чемпіонат світу з волейболу замість збірної Росії, яку дискваліфікували. Сам турнір також мав відбутися у країні-агресора, проте її позбавили права проводити ЧС-2022, пише 24 канал.

До теми Чоловіча збірна України з волейболу виступить на ЧС-2022 замість Росії

Федерація волейболу України 14 квітня отримала лист-підтвердження від міжнародної федерації. У ньому вказано, що "синьо-жовті"візьмуть участь на турнірі та потраплять до групи "А" – організація вирішила не здійснювати повторне жеребкування і просто провела заміну Росії на Україну.

Суперниками України будуть збірні Сербії, Тунісу і Пуерто-Рико.

Національна команда України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022. На сайті оприлюднили список гравців, які будуть виступати за збірну.

У збірній України виступають спортсмени, які нещодавно повернулися з Росії

Як виявилося, серед цього списку є гравці, які виступали у чемпіонаті Росії. Ілля Ковальов виступав за російську команду Газпром-Югра. 28 лютого 2022 року його команда виграла поєдинок проти Урал. Українець радісно святкував перемогу зі своїми "колегами по цеху".



Фото за участі українця / Фото з інстаграму російського клубу

Він виступав у формі з триколором, коли Росія 24 лютого напала на його рідну країну. Волейболіст не прокоментував ситуацію загалом, що ж завадило покинути клуб раніше.

Раніше Ковальов виступав за харківський Локомотив. Замість того, щоб засудити дії Росії він у формі з російським триколором святкував перемогу.

Контракт з Газпромом-Югра він розірвав лише 5 березня. Тепер волейболіст виступає за французьку команду Сен-Назер.



Реакція російського клубу на розірвання контракту з українцем

Відео трансляції чемпіонату Росії

Також у чемпіонаті Росії до початку березня 2022 року виступав ще один український гравець – Юрій Синиця. Він представляв Югра-Самотлор. Він вже не вперше одягав форму російського клубу. Синиця в сезонах-2016/17 і 2018/19 представляв Самотлор, а також повернувся в Росію у 2021-му.

Відео з трансляції за участі українця

Також у Росії після 2014-го грали Віталій Щитков (Динамо-ЛО), Владислав Діденко (Югра-Самотлор), Максим Дрозд (Дагестан), Дмитро Вієцький (нижньогородський АСК). Всі вони заявлені у складі збірної України.

Щодо Вієцького, то його тренував у Росії Юрій Філіппов, який також народився в Україні. У 2005 – 2008 та 2012 –2016 роках він тренував збірну України. Потім фахівець продовжив свою кар'єру коуча у Росії. Вієцький в одному зі своїх інтерв'ю дякував своєму наставнику, а також не приховував свою дружбу з ним.

Філіппов є прихильником "руского міра". Він підтримує окупацію Росії.

Луганськ процвітає. Я поїхав звідси у 2014 році, ви знаєте про всі події, які відбувалися, краще за мене. Але я завжди був із вами. Моя сім'я була тут. Дідусь, бабусі все тут, і я знаю, що це таке. І ось я приїхав за три роки і бачу, що Луганськ процвітає, "ЛНР" процвітає. Для мене це батьківщина, я народився,

– сказав відповідні слова Філіппов у 2017-му.

В'їзд до України йому заборонили. Його внесли до списку Миротворця.

На сайті федерації не було жодної новини про те, чи вибачилися волейболісти, які виступали у чемпіонаті Росії, перед вболівальниками та своєю країною. Публічно це також не коментував президент ФВУ.

Всього у списку заявлено 18 гравців, 7 з них впродовж своєї кар'єри виступали у чемпіонаті Росії.

Редакція сайту 24 каналу звернулася до ФВУ за офіційним коментарем, аби пояснити ситуацію.