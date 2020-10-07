Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив викликати до розташування збірної України ще одного воротаря – голкіпера луганської "Зорі" Микиту Шевченка.

Микита Шевченко приєднається до збірної України вже в Києві 8 жовтня, після повернення "синьо-жовтих" із Франції, повідомили в Українській асоціації футболу.

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Критична ситуація з воротарями в збірній

Перед жовтневими матчами збірна України опинилася у непростій ситуації щодо воротарів. До табору збірної були викликано трьох голкіперів – Андрія Пятова з "Шахтаря", Андрія Луніна з "Реалу" (Іспанія) та Георгія Бущана з "Динамо".

У неділю, 4 жовтня, за день до того, як збірна мала зібратися та вилетіти до Франції на підготовку до матчу, виявилося, що у Пятова, а також Тараса Степаненка із "Шахтаря" – позитивні тести на коронавірус. Відтак всі гравці донецької команди були відправлені на самоізоляцію та до Франції не полетіли.

Замість Пятова до збірної викликали Юрія Паньківа з "Олександрії". Але і його тест на коронавірус виявився позитивним. Як і тест Луніна. Відтак перед матчем з Францією в обоймі української збірної опинився один воротар. Саме це змусило тренерський штаб піти на радикальний крок та внести тренера воротарів Олександра Шовковського до заявки на гру. 45-літній голкіпер останній офіційний матч провів ще у 2016 році.

Микита Шевченко та збірна України

Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі "синьо-жовтих" у червні 2017 року – перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією.