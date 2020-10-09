Попри пандемію коронавірусу у донецькому "Шахтарі", захисник команди Валерій Бондар отримав виклик до національної збірної України.

Центральний захисник стане одним із трьох гравців "Шахтаря", які таки приєдналися до збірної України, повідомили в Українській асоціації футболу.

Ще двома гравцями "гірників", які таки можуть зіграти за збірну, є Віктор Коваленко та Марлос.

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Натомість тести на коронавірус Миколи Матвієнка та Жуніора Мораеса показали позитивний результат. І вони пропустять матчі проти Німеччини та Іспанії 10 та 13 жовтня відповідно.

Таким чином, кількість гравців, які через травми чи коронавірус не змогли частково чи повністю взяти участь у жовтневому зборі, становить 14 осіб, із них інфікованих COVID-19 – 6.

Втрата ключових гравців для збірної України призвела до того, що команда програла товариський матч збірній Франції з рекордним у своїй історії рахунком 7:1. До цього українці максимально пропускали чотири голи за один матч.