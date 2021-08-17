Зворушливий вчинок спортсменки
25-річна легкоатлетка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі про те, що успішно продала олімпійську нагороду. Марія Андрейчик виручила за неї понад 500 тисяч злотих, а це близько 3,5 мільйонів гривень.
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Зароблені кошти польська спортсменка не залишить собі. Уся сума піде на лікування хворого хлопчика, у якого вада серця. Мілошу потрібна операція, яка обійдеться його сім'ї у 150 тисяч євро.
Відзначимо, що нагороду у Марії купила мережа цілодобових магазинів із продовольчими товарами. Андрейчик подякувала небайдужим за допомогу та участь в аукціоні.
"Медаль – лише предмет, її цінність залишитись у серці назавжди"
У свої 25 років дівчина залікувала чимало травм та вийшла переможницею у боротьбі з раком. Марія ще раніше займалась благодійністю. Метальниця продавала на аукціоні виграну нагороду у Спліті, щоб зібрати гроші на операцію хлопчиком із хворобою серця.
Як розповіла спортсменка, медаль – це лише предмет, але вона може мати більшу вартість для інших. Її цінність назавжди залишитись у її серці.
- На Олімпіаді-2020 її результат склав 64.61 метри. На японській землі вона поступилась лише китаянці.
- Особистий рекорд Марії Андрейчик у метанні списа становить 71.40 метри. Його вона встановила на турнірі у Хорватії у 2021 році, оновивши національний рекорд.
- У медальному заліку Польща посіла 17 місце (4 золотих, 5 срібних та така ж кількість бронзових нагород).