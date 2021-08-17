Зворушливий вчинок спортсменки

25-річна легкоатлетка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі про те, що успішно продала олімпійську нагороду. Марія Андрейчик виручила за неї понад 500 тисяч злотих, а це близько 3,5 мільйонів гривень.

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Зароблені кошти польська спортсменка не залишить собі. Уся сума піде на лікування хворого хлопчика, у якого вада серця. Мілошу потрібна операція, яка обійдеться його сім'ї у 150 тисяч євро.

Відзначимо, що нагороду у Марії купила мережа цілодобових магазинів із продовольчими товарами. Андрейчик подякувала небайдужим за допомогу та участь в аукціоні.

"Медаль – лише предмет, її цінність залишитись у серці назавжди"

Боролась за своє життя! Марія Андрейчик є однієї із тих спортсменок, яка на власному тілі перенесла складну хворобу. У минулому рентгенівський знімок показав, що в носових пазухах легкоатлетки є остеосаркома – пухлина, яка виростає з кісткової тканини.

У свої 25 років дівчина залікувала чимало травм та вийшла переможницею у боротьбі з раком. Марія ще раніше займалась благодійністю. Метальниця продавала на аукціоні виграну нагороду у Спліті, щоб зібрати гроші на операцію хлопчиком із хворобою серця.

Як розповіла спортсменка, медаль – це лише предмет, але вона може мати більшу вартість для інших. Її цінність назавжди залишитись у її серці.