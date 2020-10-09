Промоутерська компанія K2 Promotions 8-го жовтня влаштувала вечір боксу під Києвом. Окрасою шоу став не тільки бій та вихід Дениса Берінчика в ринг, але й те, як популярна українська співачка Jerry Heil виконала гімн України.

Хоча в ринг 8-го жовтня виходили відразу декілька українців, гімн України у виконанні Jerry Heil пролунав саме перед боєм Дениса Берінчика. Про це повідомляє 24 канал.

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Jerry Heil, яку слухачі сприймають як виконавицю так званого "побутового попу", вразила вокальними даними, коли виконала гімн України.

Дивіться відео як Jerry Heil виконала гімн України

Від переживань можна зламатися

У своєму інстаграмі співачка поділилася досвідом виступу не на концерті, а на спортивній події. Jerry Heil звернула увагу на тиск публіки та румунського суперника Берінчика.

"Це інакше! Це не концерт! Під ношею очікувань і переживань вболівальників від кожної зі сторін поєдинку можна зламатися. У виконавця гімну за замовченням доступ до найболючішої струни людських душ. І ось ти ніжно торкаєшся цих струн, а справа представник Румунії показово розминає суглоби, пританцьовуючи, як під "Натверкай".

Дві таблетки: перша – зажмурюєшся, відбуваєш і забуваєш. Друга – вдихаєш цю змішану енергію на повні груди, пропустивши дух бою прямо через своє тіло. Це дійсно велика честь виконати гімн! І нелегка відповідальність – виконати його по-своєму!", – написала співачка.

Додамо, що вечір боксу ознаменувався черговою ефектною появою Дениса Берінчика у ринг.