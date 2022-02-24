До біса диктаторів та клептократів, – екскапітан збірної Фінляндії про російську агресію

24 лютого 2022 , 20:53
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Джерело:

твітер Тіма Спарва

Колишній капітан збірної Фінляндії Тім Спарв відреагував на агресію Російської Федерації щодо України. Футболіст засудив дії Росії.

Футболіст написав у своєму твітері пост. Він наголосив, що напад Росії жахливий не лише для України, а й для всього світу.

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До біса диктаторів та клептократів. Який жахливий день для України та світу,
– написав Спарв.

Тім Спарв: що відомо про спортсмена

  • Спарв – фінський футболіст, півзахисник національної збірної Фінляндії.
  • Гравець виступає за гельсінський клуб ГІК.
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Автор: Дарина Жданович