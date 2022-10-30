Дніпро-1 обіграв кризовий Чорноморець та відірвався від Шахтаря – відеоогляд матчу

Команда Олександра Кучера продовжує йти без поразок в УПЛ. Дніпряни мінімально здолали аутсайдера та зміцнили своє лідерство.

Дніпро-1 – Чорноморець 1:0

Гол: Піхальонок, 23.

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 10 туру. На неділю були винесені одразу три поєдинки, у тому числі і за участю чинного лідера чемпіонату України, пише 24 канал.

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Дніпро-1 в Ужгороді приймав аутсайдера турніру Чорноморець. Одесити займають останнє місце та поки не знали смаку перемог цього сезону. Дніпряни ж на тижні виграли у Аполлона в Лізі конференцій та гарантували собі історичний вихід у плей-офф.

Цікавості цьому матчу додавала і втрата очок від Шахтаря у суботу. Підопічні Йовічевіча не змогли переграти Олександрію. Це дозволяло би Дніпру-1 відірватись у турнірній таблиці в разі перемоги над Чорноморцем.

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Піхальонок знову приносить перемогу

Команда Олександра Кучера весь поєдинок тримала ініціативу в своїх ногах і майже не давали гостям створити якісь моменти біля воріт Валефа. Втім забити у дніпрян вийшло лише один раз.

Герой матчу з Аполлоном став героєм і звітної гри. Олександр Піхальонок завершив комбінацію після пасу від Бузанелло. Після пострілу з меж карного майданчика м'яч рикошетом від захисника залетів у ворота Непогодова.

Турнірне становище

Дніпряни могли і збільшувати рахунок, однак у підсумку обмежились мінімальною перемогою. Підопічні Кучера відриваються від Шахтаря на відстань п'яти балів, хоча у донеччан є ще гра в запасі.

Чорноморець же залишається останнім, взявши всього три нічиї у 9-ти іграх. Відстань від рятівної зони – аж п'ять очок. У наступному турі Дніпро-1 зіграє з Минаєм, а одесити зійдуться із не менш кризовим Динамо.

ВІдеоогляд матчу Дніпро-1 – Чорноморець: