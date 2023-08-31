Третій виліт за місяць: Дніпро-1 завершує євросезон матчем з двома вилученнями

У четвер, 31 серпня, відбувся матч-відповідь раунду плей-оф Ліги конференцій, в якому Дніпро-1 зустрічалося зі Спартаком з Трнави. Команда Валерія Городова не змогла пройти суперника зі Словаччини.

Дніпро-1 – Спартак Трнава 1:1

Голи: Горосіто, 61 (автогол) – Даніель, 3, Буката, 106.

Перша зустріч суперників у Трнаві завершилася внічию 1:1. Такий результат залишав непогані шанси для Дніпра-1 потрапити в груповий раунд Ліги конференцій, пише 24 Канал.

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Холодний душ від Спартака

Вже в дебюті зустрічі гості вийшли вперед. Футболісти Спартака провели швидку контратаку, на вістрі якої опинився Ерік Даніель. Вінгер отримав точний пас з лівого флангу та пробив поруч зі стійкою. Кінарейкін був безсилий врятувати команду.

Такий розвиток подій ледь не зламав підопічних Валерія Городова. Дніпряни ніяк не могли створити бодай один небезпечний момент біля воріт Спартака. На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

Ефектний автогол повернув Дніпро-1 в гру

На другий тайм тренерський штаб Дніпра-1 випустив двох свіжих футболістів: Бланко та Горбунов замінили Лєднєва та Каплієнка. Поступово "спортклубівці" нарощували тиск на суперника. Гол був лише питанням часу.

На 60-й хвилині зустрічі на верхову передачу з лівого флангу Горбунова відгукнувся захисник Спартака Горосіто та ефектним ударом під поперечину зрівняв рахунок у зустрічі – 1:1.

Наприкінці другого тайму номінальні господарі мали шанси вирвати перемогу. У дніпрян гарні нагоди мали Філіппов, Піхальонок та Гуцуляк. Проте м'яч вперто не йшов у ворота.

Червона епідемія Дніпра-1

Тож попереду команди чекали екстратайми. А там у номінальних господарів здали нерви. Спочатку Бабенко полетів у грубий підкат і побачив перед собою червону картку.

А на старті другого екстратайму словаки вийшли вперед. Кінарейкін відбив м'яч після прострілу з флангу, але прямо на Букату. Мартін з близької відстані добив снаряд у ворота.

Провальний євросезон України продовжується

І вже за хвилину після цього Дніпро-1 залишився взагалі вдев'ятьох через другу жовту картку Горіну. У українців було мінімум шансів у такому становищі на камбек. Горбунов невдало виконав небезпечний штрафний, а за фол на Гуцуляку в карному майданчику суддя не поставив пенальті.

Тож Дніпро-1 вибуває вже з третього єврокубка за серпень та завершує свій євросезон. Україну ж в групових раундах єврокубків представлять Шахтар (Ліга чемпіонів) та Зоря (Ліга конференцій).